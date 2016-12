Universal AJAX Live Search

No me odies por ser de Microsoft, comentó la Surface cuando nos vimos por primera vez…

Mi primer encuentro con la Surface fue hace algún tiempo, de primera instancia no me llamo la atención, ¿para qué quiero otra Tablet? Fue lo que pensé, seguí mi camino y me olvide de ella...

Tiempo después, pensando seriamente en conseguir una Cintiq, me puse a investigar en internet y me encontré con los nuevos productos de Wacom, la Cintiq Companion, y la Cintiq Companion Hybrid, que prometían (por fin) tener una Cintiq portátil, con este producto, Wacom alcanzó el Nirvana.

Todo iba de maravilla, la Cintiq Companion era la opción deseada ya que incluía Windows 8 y la posibilidad de instalar tus programas de diseño favoritos, ya que contaba con un poderoso procesador i5 (o si así lo prefieres, i7) y el suficiente RAM como para poder correr tus programas de manera profesional, todo parecía miel sobre hojuelas hasta que por desgracia me entere del precio que tenían estas pequeñas maravillas.

Ni hablar, a comenzar una larga temporada de ahorro ya que el precio en ese momento para mí era prohibitivo, en lo que juntaba el dinero comencé a ver reviews de otros dispositivos que resolvieran mi necesidad, y fue un video que realizó el artista Mauricio Caballero el que hizo que recordara la Surface, a veces, como diseñadores, tendemos a tener favoritos y nos olvidamos de probar otros productos, sobre todo cuando se tratan de gadgets y herramientas que queremos adoptar en nuestro proceso de diseño, gran error de mi parte porque en esta ocasión Microsoft se apuntó un gran acierto con un excelente producto, la Surface Pro.

Características

No te dejes engañar por la forma de la Surface Pro, si bien parece una Tablet como cualquier otra, no lo es, es una pequeña computadora con procesador i5 que trae incluidos 4 gigas en RAM y te permite elegir entre un disco de estado sólido de 64 o 128 Gigas, perfectos para instalar tus programas de ilustración digital favoritos.

En cuanto a la pantalla, la Surface Pro nos brinda una pantalla de 10,6 pulgadas HD, esta nos brinda una resolución en pantalla de 1920 x 1080 pixeles. Por el tamaño y la resolución tan alta de esta pantalla, muchos elementos como los menús de Photoshop son muy pequeños, si bien es molesto en un principio, no es algo que llegue a afectar al momento de estar trabajando.

La Surface Pro incluye instalado Windows 8 Pro y un Stylus con el que podemos comenzar a realizar nuestras ilustraciones, si bien no es de la misma calidad a la que Wacom nos tiene acostumbrado, este cumple con su función, con el tiempo te acostumbras e inclusive le vas tomando cariño.

Un punto fuerte que me encanto de la Surface Pro es su tamaño, es perfecta para llevar a cualquier lugar, con sus 274,5 x 172,9 x 13 mm realmente es cómodo de transportar y llevar a cualquier lugar, que en un principio era lo que yo estaba buscando, el poder ilustrar cómodamente en cualquier lugar.

Cabe mencionar que la Surface Pro tiene 1024 niveles de presión, las Wacom de gama alta tienen 2048 niveles de presión, pero en este caso no se alcanza a notar mucho la diferencia, después de probarla por un buen tiempo estoy muy contento con la calidad que alcanza Microsoft con la Surface Pro, en lo personal la utilizó como herramienta para la ilustración Digital y a mi parecer es tan buen producto que puedo llegar al grado de poder recomendarla ampliamente como una excelente alternativa a la Cintiq Companion de Wacom, sobre todo si tu presupuesto es algo limitado.

Es muy importante el recalcar que Microsoft tiene 2 tipos de productos, la Surface y la Surface Pro, la única que nos sirve para ilustración digital es la Surface Pro, la otra es una Tablet cualquiera, no incluye Stylus, no tiene Windows 8 y lo más importante, no le puedes instalar aplicaciones, ojo, más tarde veremos la importancia de instalarle aplicaciones.

¿Qué se necesita para comenzar a trabajar?

Cuando compras tu Surface Pro esta incluye el Stylus, pero yo te recomiendo ampliamente el comprar también el teclado, ya que este no viene incluido, dependiendo del presupuesto que tengas puede ser el teclado de Microsoft, un teclado Bluetooth, o un teclado USB, el chiste es poder utilizar los Shortcuts de tus programas favoritos.

Lo primero que hay que hacer es cargar tu programa de ilustración favorito, ya sea Painter, Photoshop, Manga Studio, Paint Tool Sai o el programa que te acomode, en mi caso fueron Photoshop y Manga Studio los seleccionados, al correrlos por vez primera nos daremos cuenta que se manejan muy bien, corren sin problema, pero nos encontramos con que la herramienta brocha no detecta la presión del Stylus, ¡¡así no me sirve para ilustrar!!

Por fortuna este tema se resuelve fácilmente instalando los drivers desarrollados por Wacom, el Wacom Feel Driver para la Surface Pro (por eso la importancia de poder instalar software en tu Surface XD), estos Drivers los puedes descargar aquí, una vez instalado, reinicia tu Surface Pro, abre de nuevo Photoshop o tu programa de edición de imágenes favorito y ¡¡listo!! Por fin tenemos la opción de presión habilitada.

Ahora bien, el Stylus que incluye la Surface Pro es suficiente, pero no es rival para los Stylus de Wacom, estos sin problema se llevan las palmas, no solo por sus acabados y la sensación que te dan las puntas que incluye, también porque estos incluye un botón doble y el de Microsoft no, pero bueno, si nos ponemos exigentes, podemos adquirir por separado el Bamboo Feel Stylus de Wacom para la Surface Pro.

En resumen los pasos a seguir para comenzar a realizar tus ilustraciones digitales con la Surface Pro son los siguientes:

Instalar los programas de diseño

Conectarle un teclado (opcional pero más cómodo)

Instalar el Driver de Wacom

Reemplazar el Stylus que viene con la Surface Pro, en el caso en el que de plano no te acomodes

Es muy importante recordar que para que la Surface nos sirva como herramienta para la ilustración Digital debe de ser una Surface Pro, sin importar si es Surface Pro o Surface Pro 2, siempre y cuando sea Pro, la Surface no nos sirve.

Prueba con Photoshop

Que mejor que realizar una Ilustración para comenzar a encariñarse y probar las capacidades de la Surface Pro, esta ilustración se hizo por completo en Photoshop y los pasos fueron sencillos, lo primero fue crear un archivo nuevo, ahí dentro creamos una capa nueva y en ella vamos a realizar las líneas del boceto.

Estas líneas únicamente nos sirven como boceto, para darnos una idea de la composición, son líneas libres y sencillas, con ellas me ayudo para darle volumen e imaginarme la escena, una vez terminadas creo una capa nueva y comienzo a “Entintar” la ilustración.

Para el entintado ocupó un pincel redondo, usualmente de 4px y con el atributo del tamaño dependiendo de la presión de la pluma, les dejo una imagen de la configuración que ocupo para este proceso.

Una vez terminado de entintar, creó una nueva capa y en ella comienzo con el color, por lo general ocupo pocas capas, una para los colores en general de piel, ropa, cuerpo, etc, otra para el cabello y una última para los detalles.

Listo, imagen terminada y en esta ocasión note una mejoría cuantiosa con respecto a la velocidad en la que termine esta ilustración, sentí muy cómodo el cambio entre la Intuos 3 que utilizo y la Surface Pro, a pesar de que la Intuos 3 me brinda 2048 niveles de presión y el control de inclinación de pluma y la Surface Pro no, son características que no sentí ausentes al momento de ilustrar.

Conclusiones

La Surface Pro es una excelente alternativa a la Cintiq Companion, Microsoft tuvo a bien el cuidar al máximo su calidad, la pantalla luce increíble y los colores brillantes, el tamaño es muy cómodo para transportar y es suficiente para trabajar.

A mi parecer el punto más importante con este producto es la relación costo beneficio, con la Surface Pro como alternativa ya que la Cintiq Companion, si bien, sigue siendo una excelente opción y supera en cuanto a características a la Surface Pro, este es un producto de gama alta, por lo tanto su precio no es para todo el mundo.

Espero que este artículo haya sido de utilidad, su intención es dar a conocer el abanico de oportunidades que tenemos en cuanto a herramientas que nos ayuden en nuestro proceso como ilustradores, ya sea para agilizar el tiempo, hacer más sencillo el proceso o más divertido, en general con la Surface Pro tienes una excelente opción.

Recuerda que cualquier duda o comentario me la puedes hacer por medio de Twitter, me encuentras como @MoyArt.