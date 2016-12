Universal AJAX Live Search

Los menús o barras de navegación fijos han ido ganando popularidad en muchos de los más asombrosos sitios web a través de Internet. La bondad de este tipo de menús es precisamente, mantener visible el acceso a las funcionalidades o secciones esenciales del sitio, en todo momento sin importar que tanto avance el usuario dentro del mismo. Vamos a analizar sus beneficios y a verlo en acción!

A pesar de que las quejas más sonadas son: “Es innecesario”, o “Crea distracción” , desde el punto de vista de Usabilidad posee grandes ventajas que hacen que valga la pena considerarla como una opción a implementar en nuestro próximo proyecto web.

Usabilidad <3 Menús fijos

Las ventajas de utiizar una barra de navegación fija desde el punto de vista de Usabilidad, son un tanto obvias, ya que hacen que las tareas de navegación sean más rápidas y que el usuario no pierda tiempo regresando hasta el inicio de la página para cambiar de sección, más aun en sitios con gran contenido que se extienden en un scroll casi infinito.

Esto es importante por varias razones, pero la más evidente es: velocidad ; Cuándo un usuario navega por internet, todo sucede a un ritmo vertiginoso, casi nadie tiene más allá de unos cuántos segundos para encontrar lo que busca o moverse de forma inmediata a otro sitio o a otra ubicación del sitio que visita, y el flujo sencillo y rápido de estas acciones es un factor decisivo para mejorar la experiencia de usuario.

Tan sólo imaginemos, que después de pasar horas navegando hacia abajo a través de los miles de posts, fotos y enlaces que un usuario encuentra en Facebook, éste tuviera que volver al inicio de todo lo que ya recorrió para revisar sus notificaciones. No suena muy agradable, cierto?

Un estudio reciente de usabilidad, muestra que las barras de navegación fijas, pueden ahorrar hasta un 22% de tiempo a los usuarios mientras navegan, si esto no parece una gran cifra, quizá hay que consierar que un usuario promedio en América pasa alrededor de 3 horas diariamente navegando en internet, entonces 22% se vuelve un número más significativo.

Todos los chicos populares lo están haciendo

Otro beneficio innegable del uso de los menús fijos, es su popularidad. Hay una gran cantidad de sitios web que han implementado esta funcionalidad y muchos más que comienzan a hacerlo, desarrolladores que crean Plug-ins exclusivamente para hacer más atractivos estos menús, entre otros efectos del impacto de esta tendencia.

De acuerdo con el estudio de usabilidad mencionado antes, 34 de 40 usuarios prefirieron entre dos interfaces, la que contaba con una barra de navegación fija, los 6 restantes dijeron que no tenían preferencia por ninguna, aunque es una muestra de pequeña, evidentemente el resultado está diciéndonos algo importante.

Combinando esto con el hecho de que la moda de los menús fijos por si sola, ya es bastante persuasiva, tenemos varios buenos argumentos para considerarlo una excelente opción de navegación.

Menos teoría y más código en acción :)

En este artículo en particular, vamos a trabajar una demostración del uso del menú fijo en una página web, cabe mencionar que, ésta técnica es solo una de las muchas que existen, ya que, para crear un menú fijo basta con añadir una propiedad de CSS llamada position, asignar el el valor fixed y acomodarlo a una distancia de 0 pixeles del borde superior de la ventana del navegador, de esta forma:

.miMenu {

position:fixed;

top:0;

}

Con estas pequeñas líneas es posible hacer que nuestro menú se mantenga fijo y visible todo el tiempo en la parte superior, es la técnica más básica, pero conforme ha ido haciendose más popular esta técnica, han ido aumentando también las posibilidades de combinarlo con animaciones y mejoras visuales.

En nuestro caso, el Demo que vamos a realizar tiene una integración con un plugin de jQuery , llamado ScrollToFixed, de uso gratuito, desarrollado por Joseph Cava-Lynch.

Éste plug-in es usado para fijar prácticamente cualquier elemento dentro de la pantalla (arriba, en medio, en cualquier parte), pero su magia consiste en permitir que este elemento fluya junto con el resto del contenido del sitio, pero active su condición fija y se detenga sólo al alcanzar una determinada posición. Si esta posición cambia de nuevo, el objeto vuelve al flujo normal de la página.

Este plugin ha sido probado en los siguientes navegadores:

Firefox 3+, Google Chrome 10+, Safari 5+, Internet Explorer 8/9, and Opera 11.60+.

Para darte una idea más gráfica de lo que haremos, puedes ver aquí el Demo en vivo, asi como descargar los archivos fuente para armar tu propio proyecto.

Comencemos

Lo primero que tenemos que hacer, es crear una carpeta para nuestro proyecto , con tres subcarpetas en las que se guardarán respectivamente:

• La hoja de estilos CSS

• EL Plugin de jQuery

• Las imágenes usadas para el menú y el fondo

Y adicionalmente, un archivo llamado index.html que contendrá la estructura de nuestro Demo:

Estructura de la carpeta de nuestro Demo

Imágenes en versión grande y pequeña para el menú fijo que cambia de tamaño al hacer scroll

El elemento mágico, plugin jqueryscrolltofixed.js

Dentro de nuestro archivo index.html, agregaremos el siguiente código:

Estas líneas, ademas de ser parte de la estructura básica de cualquier documento HTML , contienenen el enlace a tres cosas esenciales dentro de la sección <head> para que el efecto funcione:

• Enlace a la librería jQuery desde googleapis.com (Pues no podemos usar un plug-in de jQuery sin cargar primero la librería base)

• Enlace al plugin de jQuery ScrollTofixed

• Enlace a la hoja de estilos dentro de nuestra carpeta css

Enseguida tenemos el script que hará la magia encerrado en las etiqueta <script>

Lo que este script hace por línea es básicamente lo siguiente:

Y las líneas subsecuentes se refieren a lo que sucede cuándo el elemento "header" ya no está tocando el borde de la página:

Más adelante veremos lo que es el comienzo de la etiqueta <body> con la estructura de nuestro Banner y las dos versiones de menú que usaremos para este Demo, la versión con iconos grandes y la de iconos pequeños, las veremos en forma de dos listas separadas, marcadas cada una con la clase "menu_normal" y "menu_small" respectivamente, las imágenes usadas se enlazan desde la carpeta img del proyecto.

Asi es como lucirán las dos versiones de menú una vez que liguemos los estilos:

Menú normal

Menu compacto y fijo

Finalmente, para terminar la estructura de la página pondremos texto simulado y un pequeño footer agregando estas líneas a nuestro index.html y guardándolo: