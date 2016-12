Universal AJAX Live Search

En este artículo veremos como darle vida a tu página web por medio del uso de animaciones logradas con CSS3 y HTML5 adicionalmente, implementaremos una forma de navegación vertical con jQuery para sacarle más provecho a estos efectos.

Para poder realizar los efectos que puedes ver en el Demo , vamos a hacer uso de las siguientes herramientas:

Propiedad Transform de CSS- La propiedad Transform es una implementación de CSS3, que nos va a permitir hacer cambios a los objetos del documento al que le apliquemos este estilo, esta propiedad nos va permitir hacer las siguientes transformaciones a los elementos: translate (traducir), rotate (rotar), scale (escalar) o skew (sesgar), efectos que antes era imposible hacer con css y para usarlos en la web teníamos que utilizar flash o javascript.

Su uso está soportado en los siguientes navegadores:

Transformaciones 2D

Chrome Safari Firefox Opera IE Android IOS

Todos 3.1+ 3.5+ 10.5+ 10+ ? Mínimo 4

Transformaciones 3D

Chrome Safari Firefox Opera IE Android IOS

10+ 4+ 12+ none 10+ ? 5?

Habiendo dicho lo anterior, otra de las herramientas que utilizaremos es el plugin de jQuery "OnePageScroll" que nos ayudará a crear una navegación vertical que nos lleve de manera sutil a cada una de las secciones de la página dónde a su vez se llevarán a cabo las animaciones.

Las animaciones que se implementarán en este Demo son las siguientes:

Lo primero que necesitamos es un documento HTML5 para crear las secciones donde verán nuestras animaciones, la estructura básica con la que comenzaremos es esta, llamaremos este documento index.html:

Como puede observarse, ya se encuentra la indicación de ligar el archivo estilos.css, mismo que se creará con los bloques que iremos agregando. A continuación agregaremos el primer contenedor para realizar la animación de entrada

HTML

CSS

JS



Este bloque de Javascript lo introduciremos en la parte final de nuestro documento, justo antes de </body>, con lo cuál estaremos removiendo la clase .loading de el elemento y asignando la clase loaded 2 segundos después de que la página esté cargada