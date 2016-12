Universal AJAX Live Search

Anteriormente habíamos hablado de los sitios web de una sola página y de cómo su popularidad va en auge, pero una vez que tenemos un atractivo y moderno sitio web de este tipo, hay que incorporar técnicas de SEO ya que no basta con estar a la vista del público, ser atractivo y tener buen contenido, sino que además ese contenido debe ser "encontrable" por los usuarios a través de los buscadores, veamos como hacerlo!

Primeramente hay que recordar que las estrategias de SEO o (Search Engine Optimization) se refieren al posicionamiento en buscadores u optimización en motores de búsqueda, e decir, el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores.

Estas estrategias se han basado desde sus inicios en la adición de metadatos, que proporcionen información clave para la clasificación y posicionamiento del sitio web en cuestión dentro de internet, pero no solo basta con eso para que los buscadores consideren nuestro sitio web como relevante dentro de su temática, sino también depende de la calidad de su contenido y naturalmente, del número de visitantes que tenga, ya que un sitio popular, por consecuencia tiende a aparecer en los primeros lugares de la lista de resultados del buscador.

Ahora, la cuestión que nos trae a este lugar en este momento: Cuál es la peculiaridad de los sitios web de una sola página respecto al posicionamiento en buscadores y estrategias de SEO?

Básicamente son tres aspectos:

Lejos de que estos signifiquen desventajas para la optimización de tu sitio, pueden ser aprovechados directamente como puntos clave para implementar estrategias SEO, éstos son los tips:

Simula una paginación en tu sitio

La estructura sin paginación de los sitios web de una sola página ha sido desde sus inicios la principal causa de polémica, ya que durante años estuvimos acostumbrados a ver sitios de varias páginas como estándar, y en el caso de las estrategias SEO, no era de esperarse algo diferente, Aqui la cuestión es, ya que los sitios web de una sola página con frecuencia son usados como Landing pages o tiene una temática muy particular, la mejor opción ante la falta de páginación es separar el contenido de forma semánticamente coherente, por ejemplo, si se trata de una página de negocio, se pueden separar los bloques de contenido clásicos como: Acerca de nosotros, Servicios, Ubicación, Contacto y usar cada uno de estos como ubicación a donde dirigir nuestro menú, en lugar de dejarle al visitante que lo encuentre por si mismo haciendo scroll.

Organiza y relaciona tu CSS

El siguiente Tip consiste en utilizar los ID´s en nuestra hoja de estilos CSS como nombres de enlaces, y esto afectará directamente al SEO, ya que hace los estilos más fáciles de leer y encuentra la correspondencia entre los estilos aplicados a un elemento y la ubicación de éste dentro del HTML a través de su hipervínculo en el menú, es un truco simple pero poderoso, aqui un ejemplo:

HTML