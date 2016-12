Universal AJAX Live Search

En este artículo vamos a ver cómo crear facilmente un menú animado que tiene un efecto "Push" al desplegarse desde el borde de la ventana del navegador , es decir, que empuja el bloque de contenido a la derecha o izquierda como si se asomara :D, esto lo lograremos con el uso de CSS y algunas líneas de JavaScript. Te invito a crear el tuyo!

Aqui puedes ver el demo de como se verá tu menú al terminar y descargar en este enlace los archivos fuente del proyecto.

Primero que nada, necesitamos un documento HTML vacio, en donde pondremos nuestra estructura básica, nótese que es un documento HTML5 (lo sabemos por medio de la declaración <!doctype html> y el uso de bloques semánticos de contenido, como nav, section y header)

HTML

Dentro del elemento body crearemos nuestros menús (en este caso vamos a crear el que se desliza de izquierda a derecha y viceversa, después tú podrás elegir cuál te gusta o funciona mejor para tu proyecto)

Ahora ya tenemos listos los dos contenedores que tiene dentro los menús, nos falta una cosa más: los botones que van a ejecutar la acción de mostrar u ocultar los menús

Una vez teniendo estas lineas, guardaremos el documento como index.html, creamos dos subcarpetas dentro de la carpeta de nuestro proyecto, llamadas css y js.

Ahora y procederemos a insertar los estilos CSS, vamos a crear un documento llamado estilos.css que se guardará en la subcarpeta css y que después ligaremos a nuestro documento html, el contenido de estilos.css es el siguiente:

CSS