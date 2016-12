Universal AJAX Live Search

Tu diseño se ve genial, HTML y CSS fluyen en armonia, pero te das cuenta de que falta una manera para que los visitantes que tanto te has esmerado por atraer, se pongan en contacto contigo! Entras en pánico y googleas todo tipo de recursos pensando que no te salvarás de lidiar con javascript o php, cuánto tardarás, etc....Buenas noticias! un formulario de contacto básico es muy fácil de implementar y en éste tutorial veremos como crear uno perfectamente funcional y personalizable en solo tres sencillos pasos!

Todos los valores de este formulario son personalizables siempre y cuando observes bien donde unos se relacionan con otros y los estilos que puedes añadirle son infinitos! tienes tantas opciones como páginas existen en internet, estos son solo algunos ejemplos de la vista final que se le puede dar a un formulario básico con unos cuantos estilos:

Una vez dicho esto, pasemos a los tres sencillos pasos para tener tu propio formulario!

PASO 1

Crear un archivo HTML donde se encontrará tu formulario, si ya tienes tu archivo armado, o si lo harás desde cero no importa, solo tienes que insertar las siguientes líneas de código dentro de la etiqueta <body>:

El nombre de este archivo es contactform.html o como tu desees llamarlo

Nótese que todos los campos donde se captura la información tienen dos propiedades:

name - es el nombre del campo que será asociado a una variable para recolectar sus datos

label - es el nombre que aparecerá junto al campo para que los visitantes sepan que información deben poner

PASO 2

Vamos a crear un archivo llamado send_form_email.php, cuyo contenido básicamente consiste en recolectar la información de los campos del formulario y convertirla en un correo que será enviado a donde tú elijas.

Solo hay tres valores que deberás editar:

Su contenido es el siguiente: