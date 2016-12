Universal AJAX Live Search

Pixelatl, convoca a animadores, estudios de animación, realizadores, directores, guionistas y productores de la República Mexicana a participar en el Segundo Concurso de Ideas para series animadas Ideatoon. Este es un concurso de ideas para series animadas que busca impulsar la creación y desarrollo de productos audiovisuales nacionales que puedan ser comercializados a nivel internacional.

Este año, Ideatoon tendrá como primer premio $250,000 pesos en efectivo para apoyar la realización de un episodio piloto del proyecto ganador.



Adicionalmente, con la finalidad de que los proyectos puedan enfocarse mejor al mercado internacional y se presenten de acuerdo a los estándares de calidad requeridos en todo el mundo, los participantes tendrán acceso a una serie de documentos que están siendo elaborados en colaboración con algunas de las principales distribuidoras de productos animados de Europa y Estados Unidos, y podrán asistir a diversos talleres a realizarse entre junio y septiembre, donde personalidades internacionales revisarán personalmente los proyectos y ayudarán a mejorarlos, para que tengan mejores oportunidades de mercado. Aquí les dejamos las bases de participación:



Bases de participación



Pixelatl, Asociación mexicana dedicada a la construcción de plataformas para el desarrollo y promoción de producciones multimedia nacionales, convoca a animadores, estudios de animación, realizadores, directores, guionistas y productores de la República Mexicana a participar en el Segundo Concurso de Ideas para series animadas Ideatoon, de acuerdo a las siguientes bases:



De los participantes



01. Podrán participar proyectos de animadores, estudios de animación, realizadores, directores, guionistas, productores y estudiantes de carreras relacionadas con cualquiera de estas áreas, siempre y cuando sean mexicanos o estén asentados en el territorio nacional.



02. Los proyectos participantes deberán haber superado la fase de conceptualización. Es decir, deberán contar, al menos, con la temática general de la serie, su línea argumental principal y la descripción general de los personajes principales.



03. Un mismo participante puede inscribir hasta cuatro proyectos distintos, sin embargo no es factor de decisión el número de proyectos enviados ni la trayectoria del participante: el premio será para el proyecto, no para el estudio o el artista participante.



Del proceso de registro e inscripción



04. Para inscribirse, los participantes deberán ingresar a ideatoon.com, llenar los campos de registro y seguir el mecanismo que ahí se les indiquen.



• La primera etapa de registro no contempla aún el envío de documentos, pero per- mite al participante conocer las recomendaciones que algunas empresas internacionales han enviado (y que seguirán enviando en las semanas siguientes), donde detallan algunas características que están buscando para nuevos proyectos. Por ello se recomienda a los participantes que se registren lo más pronto posible, para tener más tiempo para desarrollar sus ideas.



• Importante: el primer registro no es aún la inscripción en el concurso, ésta se completará hasta el momento del envío de los documentos que se detallan más adelante.



05. Las personas registradas tendrán derecho a participar gratuitamente, si así lo deciden, en los talleres y asesorías impartidas por personalidades internacionales del mercado de la animación, a realizarse entre julio y septiembre de 2014.



• Sólo se otorgarán dos accesos por proyecto para cada actividad. Si el autor de la serie tiene interés de que más colaboradores participen en dichas actividades, deberá pagar un costo de recuperación adicional, que se publicará en su momento.



• Los talleres y asesorías descritos en este apartado, están diseñados para servir de apoyo en el desarrollo de los proyectos, pero la asistencia no es obligatoria. La no participación en estas actividades no implica la descalificación de los proyectos participantes.



06. Una vez registrados en el portal, los participantes recibirán correos electrónicos regularmente con la última información del proyecto, así como con el calendario de actividades y los invitados internacionales una vez que se vayan concretando las fechas. Sin embargo, los organizadores del concurso no son responsables por correos que no lleguen al participante, por lo que éste deberá revisar regularmente el portal ideatoon.com, donde también se irá publicando toda la información, de manera que siempre esté debidamente enterado.



07. El proceso de inscripción de cada proyecto culminará con el envío de todo el material que se solicita en el portal ideatoon.com, entre el que se encuentra:



• Trayectoria general de los autores (no más de una cuartilla en PDF) • El documento “biblia” de la serie, que debe incluir:



» Título, argumento y sinopsis general de la serie » Técnica de animación

» Target (franja de edad a la que va dirigida)

» Género de la serie

» Número de episodios por temporada

» Duración de cada episodio

» Arte y diseño de los personajes principales



• Guión del piloto y un desglose sencillo (story line) al menos de los primeros seis capítulos de la primera temporada (máximo 5 líneas por capítulo)

• A modo de ejemplo de la visualización de la serie, deberá presentarse layout (4 fo- togramas completamente acabados) y el story board de los primeros 2 minutos del primer capítulo. 08. No es indispensable desarrollar pruebas de animación de la serie, aunque de ser posible sí es recomendable. En caso de no contar con pruebas de animación, el participante deberá preparar al menos un portafolio de ilustración y/o un reel ani- mado de 30 a 60 segundos.



09. El límite para la entrega de todo el material descrito, será el lunes 1 de septiembre de 2014 a las 23:59 horas.



Del tipo de proyectos



10. El concurso es exclusivamente para series animadas. Es decir: no se admitirán series en Live Action. Las series híbridas (que mezclen Live Action con animación), deberán tener animación a cuadro al menos el 70% del tiempo de cada capítulo.



11. Las duraciones de cada capítulo deben ser: • De 3 a 6 minutos para series web



• De 7, 11 o 22 minutos para series de TV.



12. En el caso de series para televisión, éstas deberán ser enfocadas sólo a alguno de los siguientes segmentos de edad: 3 a 5 años, 6 a 11 años y 12 a 15 años.

En el caso de series para plataformas Web, o VOD (Video on Demand), podrán ser dirigidas a los mismos rangos de edad descritos arriba, y adicionalmente a adolescentes (16 a 18 años) y adultos (arriba de 18 años).



13. No se admitirán proyectos de estudios o productoras que previamente hayan sido cedidos a alguna empresa, canal de televisión o distribuidora de ningún tipo.



14. Pixelatl se reserva el derecho de rechazar los proyectos que no cubran con los requisitos descritos en las presentes bases, o que no cuenten con la calidad mínima respecto al estándar del resto de los proyectos presentados.



15. Los proyectos finalistas serán dados a conocer el 8 de septiembre de 2014.



• Habrá un mínimo de diez proyectos finalistas, pero si hay más proyectos con la calidad suficiente, el número de finalistas puede aumentar.



16. Los autores de los proyectos finalistas, deberán participar en la Cumbre Idea- toon, a realizarse el 25 y 26 de septiembre de 2014 en Cuernavaca Morelos. • El evento consta de varias actividades, como talleres profesionales, pitchings públicos, un seminario sobre tendencias del mercado impartida por distribuidores internacionales, reuniones de asesoría uno a uno, y dos comidas con los invitados internacionales.



• El ingreso a estas actividades no tendrá costo para los proyectos seleccionados, pero Pixelatl no es responsable de los gastos de transportación y alojamiento de los participantes que vivan fuera de Cuernavaca.



• La participación en la cumbre es indispensable para seleccionar al ganador de entre los proyectos finalistas, pues durante la cumbre, y a partir de las presentaciones de los proyectos, el jurado calificará y elegirá al ganador.



• Los autores de todos los proyectos no seleccionados, podrán asistir sin costo a los talleres y conferencias impartidas antes y durante la Cumbre Ideatoon, pero para ac- ceder al seminario, las reuniones uno a uno, así como a las comidas de la industria, tendrán que pagar un costo adicional, que será determinado una vez publicados los proyectos seleccionados.



17. El proyecto ganador recibirá un premio íntegro de $ 250,000 pesos mexicanos, como un apoyo para la realización del episodio piloto de su serie animada.



• Como el premio debe aplicarse efectivamente a la realización del capítulo piloto de la serie, el dinero será entregado en tres partes. Cada parte será transferida cuando se cubran los requisitos mínimos necesarios para cada etapa de la producción, de manera que se garantice la realización del capítulo piloto con buena calidad.



• El plan de trabajo y el cronograma de pagos serán acordados con los autores del proyecto ganador, de acuerdo a las necesidades para el desarrollo del capítulo piloto. Se firmará un convenio que establezca claramente las responsabilidades de cada parte.



• Los derechos de autor y de explotación comercial, pertenecerán en todo momento a los autores del proyecto.



18. Los miembros del jurado se darán a conocer el 27 de septiembre de 2014 por la noche, en la ceremonia de premiación, y se publicarán en la página ideatoon. com al día siguiente.



19. La decisión del jurado será inapelable.



El catálogo y contraprestaciones



20. A menos que se cerrara un trato durante la Cumbre Ideatoon, todos los proyectos finalistas formarán parte de un catálogo que se presentará al menos en dos mercados internacionales de animación entre octubre de 2014 y junio de 2015, con el fin de continuar su promoción en busca de financiamiento para su desarrollo.



21. Como antes se comentó, la participación en el concurso y el acceso a los talleres y Masterclasses, es gratuita para los participantes. De igual manera, las asesorías, los briefings y las comidas con la industria son gratuitas para los autores de los proyectos seleccionados. Sin embargo, con el fin de fondear ediciones posteriores del concurso ideatoon, los proyectos finalistas de la edición 2014 deberán firmar un contrato en el que se comprometan a pagar, como contraprestación por los servicios de promoción de su proyecto, el 5% de los recursos obtenidos por la venta o financiación del mismo, siempre que dicha venta o financiación ocurra en los plazos previstos por el concurso.



• El contrato se refiere sólo a los tratos que puedan cerrarse en torno a los proyectos que están concursando: si los animadores o estudios logran acuerdos en torno a otros proyectos, o contratos para prestar sus servicios con algún distribuidor o canal internacional, éstos no causarán comisión alguna aun cuando hayan sucedido durante la cumbre.



• El contrato se refiere sólo al recurso que el estudio pueda obtener por la financiación del piloto y/o la primera temporada del proyecto seleccionado, o bien por la compra de la propiedad intelectual (sea ésta referente al proyecto completo o alguno de sus componentes, como la historia o el arte del mismo).



• Si en las negociaciones se establecen regalías posteriores por la explotación de pro- piedad intelectual, éstas no serán gravadas en ningún sentido, quedando los dere- chos de explotación posteriores en propiedad de los autores de los proyectos y los productores o distribuidores con los que hayan alcanzado algún convenio.



• El contrato tiene vigencia hasta septiembre de 2015. Una vez transcurrido el plazo, el proyecto podrá ser vendido por el estudio sin que por ello se cause alguna comisión para Ideatoon. No obstante, los autores también estarán en libertad de extender la vigencia del contrato si así lo desean, o contratar servicios adicionales de consultoría, asesoría o promoción, que en su momento podrán ser ofertados por Pixelatl.



• Los participantes, aún si son seleccionados, siempre tendrán la libertad de no firmar el contrato, y de cualquier manera tendrán derecho a participar gratuitamente de las actividades a las que tendrán derecho todos los proyectos no seleccionados.



• Obviamente, el premio de $ 250,000 pesos para el ganador, está exento del grava- men descrito en este apartado.



Consideraciones adicionales



22. Todo el desarrollo del concurso se manejará confidencialmente, pero es responsabilidad de los autores de los proyectos el registro de su obra en el Instituto Nacional del Derecho de Autor antes de remitirlos. Los datos y requisitos para obtener el registro pueden encontrarse en línea en www.indautor.gob.mx.



23. La participación en el concurso presupone la aceptación íntegra de las bases, así como de todo lo expuesto en esta convocatoria. El incumplimiento de cualquiera de los puntos determinará la descalificación inmediata del concursante.



24. Ideatoon es uno de los esfuerzos de Pixelatl para que los proyectos mexicanos multimedia tengan más posibilidades de lograr acuerdos de financiamiento o coproducción en beneficio de toda la industria nacional. Los participantes en el concurso entienden y aceptan que Pixelatl en ningún modo puede garantizar que alguno de los proyectos participantes logre cerrar un trato durante la Cumbre Ideatoon o durante los esfuerzos de promoción posteriores en mercados internacionales donde se presentarán, y excluyen a Pixelatl de toda responsabilidad por no lograrlo.



25. Cualquier situación no prevista será resuelta por Pixelatl e informada a todos los participantes a través del portal y por correo electrónico.



Descarga las bases en PDF y obtén más información en le sitio www.ideatoon.com