Universal AJAX Live Search

CONACULTA ha abierto la cuarta convocatoria al Premio Internacional del Libro Animado Interactivo Paula Benavides, una iniciativa que busca impulsar y promover la lectura a través del libro electrónico; fomentar el desarrollo de tecnologías aplicadas a la creación literaria y apoyar la comercialización de libros a través de internet con un premio único e indivisible de $300,000.00 pesos mexicanos. Aquí las bases:



Con el propósito de promover la lectura a través del libro electrónico; fomentar el desarrollo de tecnologías aplicadas a la creación literaria; apoyar la comercialización de libros a través de internet; así como estimular a los autores cuyo medio de producción esté vinculado a las nuevas plataformas, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) abre la CUARTA CONVOCATORIA DEL LIBRO ANIMADO INTERACTIVO EN ESPAÑOL PAULA BENAVIDES que otorgará los siguientes premios:



• Un primer lugar de $300,000.00 pesos (trescientos mil pesos 00/100 M. N.)

• Un segundo lugar de $200,000.00 pesos (doscientos mil pesos 00/100 M. N.)

• Las menciones honoríficas que el jurado considere



B A S E S



PRIMERA.- Podrán participar personas físicas de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, a título individual o en grupo.



SEGUNDA.- Podrán participar artistas, escritores, animadores, diseñadores programadores, músicos así como creadores de otras disciplinas que estén vinculados al desarrollo de libros electrónicos.



TERCERA.- Los participantes tendrán que inscribirse bajo un seudónimo y llenar el formato de registro en la siguiente dirección electrónica: http://cmm.cenart.gob.mx/libro_animado/



CUARTA.- El libro electrónico deberá ser inédito, escrito en español, y estar dirigido a niños y jóvenes, además de contener texto, imagen, animación y/o video, sonido y/o música, de tal forma que el lector pueda interactuar con estos elementos para enriquecer su lectura. No se aceptarán propuestas que se limiten únicamente a imagen fija.



QUINTA.- Los creadores podrán inscribir libros animados interactivos en español de textos literarios, desarrollados para computadoras personales y tabletas.



SEXTA.- Únicamente se aceptarán libros terminados e inéditos. En caso de que algún elemento sea autoría de una tercera persona, el creador tendrá que comprobar la cesión de derechos correspondiente.



SÉPTIMA.- El libro tendrá que ser compatible por lo menos con uno de los siguientes sistemas operativos: Mac™ OS X 10.7 o superior, Microsoft™ Windows™ 7 o superior y en tabletas con iOS 6 o superior, Android 4.1 o superior.



En el caso de aplicaciones web, deberán ser compatibles con la última versión de los navegadores: MozillaTM FireFoxTM, Google ChromeTM, Windows Internet ExplorerTM disponibles a la fecha de publicación de esta convocatoria.



En ambos casos para su descarga, instalación y ejecución no deberá requerir de software adicional. Para mayor información sobre los requerimientos técnicos consultar el anexo técnico



OCTAVA.- Los trabajos deberán ser entregados en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco 79, Col. Country Club, Coyoacán, C.P. 04220, México, D.F., de 10:00 a 15:00 horas. Para comentarios o dudas, enviar un correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.



NOVENA.- La presente convocatoria estará vigente desde el momento de su publicación hasta las 15:00 horas del 19 de septiembre de 2014. Después de esta fecha ninguna obra será aceptada. En el caso de las piezas enviadas por correo postal o mensajería, se tomará en cuenta la fecha del matasellos y, sólo se aceptarán a más tardar cinco días hábiles después de ésta. Los envíos serán hechos por cuenta y riesgo de los creadores.



DÉCIMA.- Los participantes deberán entregar sus trabajos en un CD o DVD, etiquetado con el número de folio asignado en el registro en línea (punto 3) y el seudónimo. Así como los requerimientos técnicos.



Además, en un sobre anexo, cerrado y rotulado con el mismo folio y seudónimo, deberán entregar una ficha que contenga:



A) Nombre del autor o autores. Para el caso de equipos de trabajo, se deberá designar a un representante y especificar en qué parte del proyecto participó cada uno de los integrantes del grupo.

B) Datos de localización del autor o autores (domicilio completo, teléfono y correo electrónico).

C) Una breve semblanza curricular del autor o autores.

D) Documentación que compruebe que el autor cuenta con las autorizaciones a que se refiere el punto número 6 de esta convocatoria.



DÉCIMA PRIMERA.- Ninguno de los trabajos presentados deberá estar participando en otro concurso o encontrarse en espera de aprobación o dictamen para su publicación en algún medio o soporte.



DÉCIMA SEGUNDA.- Los participantes podrán presentar el número de trabajos originales que deseen, siempre y cuando cada trabajo se registre por separado y con seudónimo distinto.



DÉCIMA TERCERA.- El Jurado estará compuesto por destacados miembros del ámbito cultural, literario y tecnológico.



DÉCIMA CUARTA.- Todas las propuestas serán evaluadas por su calidad gráfica y literaria, innovación tecnológica, así como por la capacidad de interacción entre el usuario y el libro.



DÉCIMA QUINTA.- El fallo del Jurado será inapelable y se dará a conocer el 12 de octubre de 2014 a través de la página de internetwww.conaculta.gob.mx y en los principales diarios de circulación nacional.



DÉCIMA SEXTA.- Los premios serán entregados en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil del Conaculta quien se hará cargo del traslado y estadía de los ganadores para la ceremonia de premiación, sólo en el caso de que no residan en la Ciudad de México.



DÉCIMA SÉPTIMA.- Las propuestas que no resulten ganadoras podrán ser solicitadas por los participantes quienes deberán presentar su Formato de registro e identificación oficial, en las oficinas del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2014, en días hábiles, de 10:00 a 15:00 horas. La documentación que no sea reclamada será destruida.



DÉCIMA OCTAVA.- Los participantes aceptan que el Conaculta tendrá el derecho exclusivo de explotar las obras ganadoras, en cualquiera de las modalidades contempladas en la Ley Federal del Derecho de Autor, durante el periodo de cinco años contados a partir de la fecha de entrega de los premios a los autores ganadores.



En virtud de lo anterior, el Conaculta tendrá, durante ese periodo, el derecho exclusivo de explotación de las obras en formato electrónico, impreso y cualquier otro conocido o por conocerse.



El importe de cada uno de los premios incluye la retribución que por concepto de regalías corresponde a los autores de las obras ganadoras, por los derechos de explotación exclusivos otorgados al Conaculta, por lo que los autores no tendrán derecho a percibir ninguna cantidad adicional por ese concepto.

Los autores de las obras ganadoras responderán al Conaculta de la autoría y originalidad de la obras, así como del ejercicio pacífico de los derechos precisados en este numeral.



DÉCIMA NOVENA.- Quedan excluidos de esta convocatoria: los servidores públicos de mandos medios y superiores de la Secretaría de Educación Pública y de sus órganos administrativos desconcentrados; los servidores públicos de mandos medios y superiores de los organismos descentralizados; empresas de participación estatal y fideicomisos públicos sectorizados a la Secretaría de Educación Pública; los miembros del jurado y sus familiares directos; así como los ganadores de las ediciones anteriores.



VIGÉSIMA.- Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Conaculta.



VIGÉSIMA PRIMERA.- La participación en esta convocatoria implica la aceptación de todas y cada una de sus bases.



EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

México, D.F. a 2 de mayo de 2014

Esta convocatoria se expide con fundamento en los artículos 38, fracciones IX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1° 2°, fracciones I y II del Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 1988.

Visita el sitio oficial de la convocatoria para obtener los formatos de registro, consultar las bases y ver más detalles. http://cmm.cenart.gob.mx/libro_animado/bases.html